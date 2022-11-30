美國會擬推動立法 防鐵路工會罷工阻礙貨物流通

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國民主黨和共和黨國會領袖今天表示，他們將出手干預，極力阻止貨運列車因罷工停駛的災難發生，國會將動用鮮少使用的立法權，避免美國鐵路工會發動全國性罷工。

法新社報導，美國聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在白宮與總統拜登會面後說，民主黨和共和黨最高領導人都支持這項緊急措施。

舒默說，「我們4人都同意，必須盡快化解鐵路停擺的危機」；他補充說，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）也「贊成盡快解決問題」。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，眾院明天將就迫使工會接受一項避免罷工的協議進行表決，接著送交參院審議。

除非國會緊急介入，否則美國供應鏈中不可或缺的貨運鐵路工人預計將在12月9日展開罷工。國會擬動用一項立法權，強制採用大多數鐵路工會9月期間達成的一項初步勞資協議。

代表美、墨和加拿大主要鐵運的美洲鐵路協會（American Association of Railroads）表示，罷工可能導致近7000個貨運列車停駛，每天損失超過20億美元。

據拜登的說法，罷工的影響將波及整個經濟，導致約75萬人失業。

美國零售業者警告，耶誕節前夕買氣正旺，任何罷工都會產生「毀滅性」影響。美國全國零售聯盟（National Retail Federation）主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）表示，罷工可能會「在最糟糕的時候」打擊消費者信心。

全美第三大鐵路工會BMWED則是對拜登召集國會的決定「深感失望」，說這麼做「剝奪了鐵路工人罷工的權利」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1111130