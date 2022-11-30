歐元區11月通膨降溫 CPI年增10%為17個月來首降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10%，低於10月的10.6%，是17個月來首次下滑。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）今天表示，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10%，低於10月的10.6%，是17個月來首次下滑。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發能源與食品價格飆漲，促使物價增幅連月刷新歷史紀錄。

分析師原先預期通膨會降溫，但降幅比彭博社（Bloomberg）和金融數據公司FactSet預測的10.4%要來得大。

11月數據將減輕歐洲中央銀行（ECB）進一步升息的壓力，不過歐央總裁拉加德（Christine Lagarde）對於通膨已經封頂表示懷疑。

11月整體通膨降溫的主因為能源價格漲速放緩，但食品與飲料價格還在加速上漲。

歐元區19國之中，現在以西班牙的通膨率最低，來到6.6%，之前表現最佳的法國現為7.1%。

德國與義大利通膨率仍高，但兩者都稍微下降。德國下降0.3個百分點，來到11.3%；義大利減少0.1個百分點，來到12.5%。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111130