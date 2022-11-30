更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際

歐元區11月通膨降溫 CPI年增10%為17個月來首降

2022/11/30 20:50（11/30 20:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10%，低於10月的10.6%，是17個月來首次下滑。（圖取自Pixabay圖庫）
歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10%，低於10月的10.6%，是17個月來首次下滑。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）今天表示，歐元區11月消費者物價指數（CPI）年增10%，低於10月的10.6%，是17個月來首次下滑。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭引發能源與食品價格飆漲，促使物價增幅連月刷新歷史紀錄。

分析師原先預期通膨會降溫，但降幅比彭博社（Bloomberg）和金融數據公司FactSet預測的10.4%要來得大。

11月數據將減輕歐洲中央銀行（ECB）進一步升息的壓力，不過歐央總裁拉加德（Christine Lagarde）對於通膨已經封頂表示懷疑。

11月整體通膨降溫的主因為能源價格漲速放緩，但食品與飲料價格還在加速上漲。

歐元區19國之中，現在以西班牙的通膨率最低，來到6.6%，之前表現最佳的法國現為7.1%。

德國與義大利通膨率仍高，但兩者都稍微下降。德國下降0.3個百分點，來到11.3%；義大利減少0.1個百分點，來到12.5%。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111130

#拉加德
#歐元區
#德國
拉加德
歐洲央行：續升息至控住通膨 歐元區連兩季經濟衰退
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族