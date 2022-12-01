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美航艦林肯號起火9名船員受傷 起火原因調查中

2022/12/1 10:35
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國海軍今天表示，美軍航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）昨天上午在加州岸邊發生火災，火勢很快被撲滅，9名船員受輕傷已接受治療，起火原因調查中。

綜合法新社與美聯社報導，美國海軍發布聲明指出：「2022年11月29日上午，尼米茲級（Nimitz Class）航空母艦林肯號發生火災。船員快速確認並撲滅火勢，據回報艦上9名船員輕傷，已在船上接受治療。」

事發當下，林肯號正在南加州岸邊約50公里處執行例行勤務。

聲明中並指出，整起火災事件及起火原因正在調查當中。林肯號將繼續在該區域執行勤務。

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）2020年7月在加州聖地牙哥基地起火，造成至少21人受傷，且船艦嚴重損壞到近乎報廢的程度，考量船身受損過於嚴重、維修費用極高，最後決定除役。

這是近2年半來，美軍航艦又一次發生火災。

「好人理查號」火災事件中，艦上一名船員曾遭控縱火，但已獲判無罪。（譯者：張茗喧/核稿：陳昱婷）1111201

#美軍
#林肯號
#美國海軍
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