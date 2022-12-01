俄羅斯奪巴赫姆特外圍據點 烏克蘭民眾取暖釀百起火災

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俄羅斯自今夏以來意圖攻占烏克蘭東部巴赫姆特市，11月30日聲稱已拿下附近村落。（中央社製圖）

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（中央社基輔30日綜合外電報導）俄羅斯自今夏以來意圖攻占烏克蘭東部巴赫姆特市，今天聲稱已拿下附近村落。與此同時，烏克蘭電力設施遭俄方攻擊後民眾在斷電下為取暖違反安全規定，釀出上百火災。

路透社報導，烏克蘭國家緊急救難服務處今天說，過去24小時有9人死於這類火災，還說火災件數增加，原因是停電致愈來愈多烏克蘭人在家使用緊急發電機、蠟燭和瓦斯鋼瓶，不慎發生意外。

烏克蘭國家緊急救難服務處在聲明中說：「單過去一天烏克蘭就發生131起火災，其中106起發生在住宅區。有9人死亡，8人受傷。」

聲明還說：「陽台上的發電機、公寓裡的瓦斯鋼瓶、點燃的蠟燭…由於違反消防安全規定，使用未經認證的產品取暖、煮飯，使得高樓和私人建築的火災和爆炸事件愈來愈頻繁。」

緊急救難服務處呼籲烏克蘭民眾在家中多加注意，並向孩童解釋火災風險。

基輔11月30日一棟住宅發生火警，消防人員前往滅火救出孩童。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

此外，烏東戰況仍熾，俄國今天聲稱已拿下巴赫姆特市（Bakhmut）附近村落。

法新社報導，俄羅斯國防部在簡報時說：「在頓內茨克（Donetsk）地區的攻勢行動後，俄軍全面解放了比洛戈里夫卡（Bilogorivka）和佩爾舍特拉夫尼亞（Pershe Travnya）村落。」

比洛戈里夫卡位於巴赫姆特北方25公里；佩爾舍特拉夫尼亞則在南邊20公里。

俄軍今天稍後又宣布拿下同在巴赫姆特南邊的安德里伊夫卡（Andriivka）。

「紐約時報」指出，俄烏圍繞巴赫姆特周邊的作戰使當地成為兩軍的血肉磨坊。近期隨時可見烏方救護車、裝甲運兵車和私家車輛呼嘯而過，把傷兵送到巴赫姆特市唯一的軍醫院。

以11月25日為例，當天中午軍醫院的醫師就診治50名傷者，絕大多數是烏軍官兵，而前一天則湧入240名傷患，從槍傷、砲彈破片傷到腦震盪都有。

院內醫務兵帕魯（Parus）說：「每次（傷患）都是成批地來，10人、10人一批；過去幾天俄軍更加積極推進。」他說話的同時，建物周遭機槍與砲擊聲不斷。

俄軍自7月起就持續不停砲擊巴赫姆特，儘管俄方無法擴大戰果奪取更多土地，但仍能讓巴赫姆特淪為基輔的黑洞，讓烏方持續從其他更優先的防區或留待日後反攻之用的部隊調兵增援，然後遭受更多傷亡。

非營利智庫CNA的俄羅斯研究所所長考夫曼（Michael Kofman）說：「巴赫姆特這樣的作戰消耗烏軍本應用於其他地方的兵力。」俄軍傷亡也不輕，但因主攻兵力是瓦格納（Wagner）傭兵集團，俄方可能認為「犧牲得起」。

烏軍防守巴赫姆特的單位是大雜燴，包含第93機械化旅與第58摩托化步兵旅，這兩支精銳部隊已因俄軍不停攻擊而耗損。（譯者：盧映孜、陳亦偉）1111201