塞爾維亞獲報指土耳其恐再有恐攻 籲民眾勿前往

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伊斯坦堡貝伊奧盧區的獨立大街人氣鼎盛，13日發生爆炸案後，遭炸毀的花圃被清除，上頭擺滿追悼死者的鮮花及照片。圖攝於11月14日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年12月1日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡1日專電）伊斯坦堡市中心發生炸彈爆炸事件逾兩週，3個西方國家的大使館示警土耳其首都安卡拉面臨新一波安全威脅。東南歐國家塞爾維亞則呼籲公民除非必要，勿前往土耳其，已經在土國者應避開擁擠地區。

伊斯坦堡（Istanbul）鬧區獨立大街（Istiklal Street）13日發生爆炸，造成6人死亡、81人受傷。土耳其歸咎庫德族民兵，「庫德工人黨」 （PKK）及由「人民保衛軍」（YPG） 領導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）否認涉案。

3個西歐國家大使館及一個主要國際組織告訴路透社，土耳其政府示警，請他們留意潛在威脅。由於事涉敏感，這3國大使館及國際組織都不願具名。

根據路透社看到的一封電郵，上述國際組織對旗下員工強調購物中心、公車站及機場的風險，因為好戰分子可能會進行報復性攻擊。

土耳其國防部及內政部拒絕就這些示警內容發表評論。

駐土耳其代表黃志揚今天對中央社表示，由於土國近日對敘利亞及伊拉克北部採取相關打擊恐怖組織的軍事行動，引起這些組織報復，理論上無法排除可能性。此外，土國過去多年來，每逢總統大選前，也會有發生爆炸及恐怖攻擊事件的機率。因此，在土耳其的民眾不能對相關訊息掉以輕心。

塞爾維亞官方通訊社「坦加格」（Tanjug）昨天援引塞國外交部長達契奇（Ivica Dacic）指出，由於可能發生攻擊，民眾在未來幾週內應避免前往土耳其，尤其是首都安卡拉。

達契奇向「坦加格」發布聲明表示，「我想對公民示警，根據安全機構的資訊，預計未來幾週將發生恐怖攻擊，就這件事而言，這項訊息指的是土耳其首都安卡拉」。

他說，這項警示也可能適用於土耳其其他地區，並警告塞爾維亞國民除非有緊急需求，否則應避免前往土耳其旅行。

他指出，在土耳其的塞爾維亞公民應該避開擁擠區域，例如步行區、地鐵、公共汽車、火車站及其他類似地點。

2016年6月28日，伊斯坦堡阿塔圖克機場（Ataturk Airport）遭遇槍手和炸彈攻擊，造成47人喪命，逾200人受傷。同年12月10日，伊斯坦堡一座足球場發生兩枚炸彈連環爆炸案，造成44人死亡，166人受傷，庫德族好戰組織「庫德自由之鷹」（TAK） 宣稱犯案。

庫德工人黨被土耳其、美國及歐洲聯盟（EU）視為恐怖組織，從1984年起就與土耳其展開對抗，導致成千上萬人喪生。（編輯：周永捷）1111201