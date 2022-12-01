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首頁 / 國際

顧客對通膨不為所動 亞馬遜感恩節週末銷售創新高

2022/12/1 18:37
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（中央社西雅圖30日綜合外電報導）電商巨擘亞馬遜公司表示，今年感恩節週末創歷來最高業績。顧客對通膨不為所動，從紐巴倫（New Balance）運動鞋到任天堂Nintendo Switch遊戲主機什麼都買，毫不手軟。

路透社報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）指出，熱銷商品還包括網路電視用機上盒Fire TV Stick、AirPods無線耳機、潮牌Champion服飾等。

亞馬遜沒有提供感恩節週末整體銷售數字，但強調顧客為美國小型企業創造超過10億美元銷售額。

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美國全國零售聯盟（National Retail Federation）昨天表示，從感恩節到「網購星期一」（Cyber Monday）5天期間有創紀錄的1億9670萬人次進行採購。奧多比分析公司（Adobe Analytics）表示，網購星期一銷售額增至113億美元，創美國線上購物史上單日新高紀錄。

沃爾瑪公司（Walmart）、百思買公司（Best Buy Co. Inc.）等競爭對手10月促銷搶巿的時候，亞馬遜也曾舉辦類似其會員日（Prime Day）的活動，提供「殺很大」的節日折扣。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111201

#亞馬遜
#感恩節
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