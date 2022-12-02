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拜登稱願意與蒲亭對話 馬克宏承諾不逼烏克蘭妥協

2022/12/2 04:49（12/2 10:24 更新）
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法國總統馬克宏（前左2）在美國進行國是訪問，與美國總統拜登（前右2）都矢言長期支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
法國總統馬克宏（前左2）在美國進行國是訪問，與美國總統拜登（前右2）都矢言長期支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，如果俄羅斯總統蒲亭真的想結束烏克蘭戰爭，他會願意進行俄烏開戰後與蒲亭的第一次對話。法國總統馬克宏則承諾，不會逼迫烏克蘭與俄羅斯進行和談。

法新社報導，拜登（Joe Biden）是在馬克宏（Emmanuel Macron）在美國進行國是訪問期間，做上述表示。

拜登今天在兩人的聯合記者會上說，他目前沒有計畫聯繫蒲亭（Vladimir Putin），但未排除這項可能性。

拜登表示，假如蒲亭有意找到方法來結束戰爭，他會在跟法國與北大西洋公約組織（NATO）等盟邦諮詢後，與蒲亭坐下來對談。

馬克宏先前表示，將在結束華府行程後，再次與蒲亭對話，並示警不要切斷與蒲亭的聯繫。

馬克宏在白宮的記者會上則承諾，不會逼迫基輔政府違反其意願與俄羅斯和談。他說：「我們永遠不會敦促烏克蘭做出他們無法接受的妥協。」

拜登與馬克宏都矢言長期支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。 （譯者：楊昭彥）1111202

#馬克宏
#蒲亭
#拜登
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