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白紙運動後中國鬆綁清零政策 WHO樂見

2022/12/3 12:15（12/3 12:36 更新）
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（中央社北京2日綜合外電報導）中國爆發反封控「白紙運動」數天後，各城市進一步放寬防疫限制。世界衛生組織（WHO）今天表示，樂見中國政府鬆綁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零政策。

上週末，民眾對於北京當局在防疫措施上毫不退讓的不滿情緒蔓延到街頭，並擴大到要求更多政治自由，中國出現數十年來前所未見的大規模示威活動。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）高級官員今天報告，中國國家主席習近平會晤歐盟領袖時，暗示目前主流的Omicron變異株致命性較低，有望解除中國強硬的封控及大規模篩檢措施。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）今天向記者表示，世衛「很高興得知中國當局正在調整他們目前的策略」，在防疫措施與「受苦的」民眾生活間尋找平衡。

中國官媒新華社報導，中國國務院副總理孫春蘭11月30日在國家衛生健康委員會召開座談會時表示，隨著Omicron變異株致病性減弱、疫苗接種普及，疫情防控面臨「新形勢」、「新任務」。

孫春蘭在那次座談以及昨天另一場會議中隻字未提「清零」，表明這種擾亂經濟和日常生活的方法，可能很快將鬆綁。

今天開始，進入成都市的公共場所或搭乘地鐵，不再需要提供最新的檢驗陰性結果，僅需在應用程式上出示綠色健康碼，確認沒去過「高風險」地區。

北京市今天也宣布，搭乘市內公共交通工具不再需要提供48小時內的PCR陰性結果。

不過，中國部分地區仍發生零星抗爭，昨晚發布於社群媒體上且經法新社進行地理定位的影片顯示，中國湖北省宜城市一所學校外，數十人與身穿防護服的衛生相關人員發生衝突。

發文者表示，影片呈現的是一群學生家長，他們的孩子因病毒檢測驗出陽性而被隔離。家長們跪在校門前，懇求讓他們帶孩子回家。另一段影片顯示，現場至少有十幾名警察。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111203

#WHO
#中國
#白紙運動
WHO
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