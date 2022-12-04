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OPEC+會議擬維持石油產量不變

2022/12/4 12:12
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（中央社維也納4日綜合外電報導）在對俄羅斯的新制裁生效之前，由沙烏地阿拉伯與俄羅斯領導的石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）今天在會議上可能會維持目前產量不變。

法新社報導，由13個成員國組成的石油輸出國組織將與包括俄羅斯在內的其他10個產油國進行磋商，檢視他們在10月做出每天減產200萬桶石油的決定。

歐洲聯盟、七大工業國集團（G7）和澳洲2日同意對俄羅斯石油設定每桶60美元的價格上限，將於明天或之後不久生效，同時歐盟禁止成員國購買透過海上出口的俄羅斯石油。

這個規定將阻止俄羅斯原油透過海運運往歐盟，俄羅斯石油占歐盟石油總進口量的2/3，此舉可能讓俄羅斯損失數十億歐元的戰爭資金。

俄羅斯昨天譴責即將實施的價格上限，威脅要暫停向任何採取該措施的國家出口石油，而烏克蘭則表示上限門檻應該設更低一些。

DNB分析師表示：「俄羅斯供應的不確定性相當大。」因此，OPEC將「以舉行低調會議，維持現有的生產配額不變為目標」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111204

#俄羅斯
#歐盟
#OPEC
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