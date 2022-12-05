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推特祭豐厚獎勵 傳蘋果亞馬遜恢復投放廣告

2022/12/5 08:22
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（中央社班加羅爾4日綜合外電報導）根據媒體報導，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）和蘋果公司（Apple Inc.）計劃將在推特（Twitter）恢復投放廣告。

路透社報導，推特寄給廣告代理商的電子郵件寫道，將提供廣告客戶激勵措施，希望他們增加支出在推特上投放廣告。這是富豪馬斯克（Elon Musk）入主推特促使許多公司撤回廣告後，推動旗下業務的行動之一。

根據路透社檢視的電郵內容，推特號稱這是「推特歷來最大的廣告客戶激勵措施」。電郵說，預定增量支出50萬美元的美國廣告客戶，將有資格讓支出獲得「100%的附加價值」，最高可達100萬美元。

科技新聞媒體Platformer News一名記者昨天推文說，亞馬遜打算以每年大約1億美元在推特恢復投放廣告，目前在等待這家公司廣告平台進行一些安全調整。

然而知情人士告訴路透社，亞馬遜從未停止在推特投放廣告。

此外，根據彭博報導，馬斯克在Twitter Spaces一場談話中宣布，蘋果是推特最大廣告客戶，已「全面恢復」在推特投放廣告。

蘋果和推特未立即回應路透社置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111205

#亞馬遜公司
# Inc.
#路透社
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