法國醫院中心遭駭客攻擊 手術被迫取消

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（中央社凡爾賽5日綜合外電報導）法國衛生部表示，位於巴黎附近的凡爾賽（Versailles）一家醫院中心週末遭到網路攻擊後，不得不取消手術並幫部分患者轉院。

法新社報導，院方管理層表示，由安德烈米尼奧醫院（Andre-Mignot Hospital）、里紹醫院（Richaud Hospital）和德斯巴涅養老院（Despagne Retirement Home）組成的凡爾賽醫院中心，受到駭客攻擊的影響。

法國地區衛生局（ARS）表示，安德烈米尼奧醫院已經取消手術，但正盡力維持免預約和諮詢服務正常運作。

法國衛生部長布勞恩（Francois Braun）今晚視訪醫院時說，昨晚至今已有6名患者轉院，有3人來自加護病房，另外3名患者來自新生兒病房。他補充說，可能還有更多人需要辦理轉院。

布勞恩說，網路攻擊導致「醫院全面改組」。

巴黎檢察官辦公室已對企圖勒索以及讀取與維護國家數位系統的活動展開初步調查。凡爾賽醫院中心今天也正式提出投訴。（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1111205