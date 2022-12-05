李英熙任三星首位非繼承人女社長 李健熙12年前發言成真

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）韓國三星電子今天公布2023年高層人事案，副社長李英熙升任社長，負責全球行銷，成為三星創立以來首位非繼承人出身的女性社長，顯示在男女職場待遇嚴重不平衡的韓國，女性專業能力逐漸受到重視。

李英熙原是主管移動通訊及家電（DX）部門全球中心行銷中心的副社長。

韓聯社報導，已故三星電子會長李健熙曾在2011年與女性員工餐敘時表示，「女性可能因職等只能停留在社員，而無法完全施展能力，應該要讓女性也有機會成為社長」。這番發言在近12年後，終於將成為現實。

李英熙曾在法國化妝品牌歐萊雅（L’Oréal）集團擔任市場專業經理人，2007年進入三星電子後成功打造Galaxy品牌形象，2012年成為三星電子創立以來第2位女性副社長。

三星電子表示，兼具實力與出色業績的女性副社長升任社長，代表三星已準備好為女性人才提供發展前景與敢於挑戰的環境。

不只三星，韓國4大企業之一的LG集團11月發表的新人事案中，也將子公司LG生活健康飲料事業副部長調升為部長，職等由副社長升為社長，成為韓國4大企業中首位非繼承人出身的女社長。但三星、LG的史無前例人事調整能否帶動改善女性就業環境仍待觀察。

在傳統男主外、女主內觀念深植的韓國，女性職涯發展相對受限，待遇也普遍不如男性。據韓國企業分析專業機構CXO研究所今年上半年統計，韓國1000大企業代表理事中只有32名女性，占2.4%，其中非繼承人出身者僅7人。

經濟合作暨發展組織（OECD）日前發布的報告顯示，韓國男女工資差距在2021年仍高達31.1%，在39個OECD成員國中居首，連續26年來維持第一。英國研究報告也指出，韓國男女工資差距不只源於職務不同，同一職務的韓國男女工資差距達18.8%，在15個主要國家中排名第2，僅次於日本（25.7%）。

三星電子這次人事案是李在鎔升任會長後，首次對社長級高層主管進行調動，共有7人升任社長，2人調任分管業務。報導指出，從這次調動中也可看出三星目前的人事方針聚焦於未來發展及實際成績。

這次調升的高階主管主要來自對網路業務及半導體開發貢獻顯著的DX部門及半導體（DS）部門，除李英熙外，還包括DX部門網路事業部戰略行銷組長、溝通組長，DS部門全球製造與基礎設施總負責人、最高技術長；另外還有三星物產建設部門溝通組長、三星電子中國戰略合作室副室長。（編輯：馮昭）1111205