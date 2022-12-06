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民主剛果控叛軍組織屠殺 東部村莊約300人喪命

2022/12/6 13:08
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（中央社金夏沙5日綜合外電報導）剛果民主共和國政府部長帕路庫（Julien Paluku）今天表示，約300人上週在東部針對村民的攻擊中死亡，痛下殺手的是叛軍組織「3月23日運動」（M23）成員。

法新社報導，當局和惡名昭彰的武裝團體M23衝突已達數月，軍方11月下旬才與他們達成停火協議，但5天後又傳出這波暴力情事。

軍方原本指控M23上週在東部北基伍省（North Kivu）基希舍村（Kishishe）殺害至少50名村民，之後上修數字至100人以上。

但帕路庫和政府發言人穆雅亞（Patrick Muyaya）今天在記者會上列出這次致命攻擊的最新數據，並引用該地區民間社會和社區整理的數據。

帕路庫說，「我們看到大約300人死亡」，「已知都是基希舍的一般居民」，受害者與民兵集團沒有關係。

M23否認犯行，稱指控「毫無根據」，但坦承11月29日基希舍有8名村民在衝突中遭「流彈」波及身亡。

穆雅亞告訴記者，所有死者都是平民，據信至少17人是孩童，教堂和醫院也有傷亡。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1111206

#帕路庫
#穆雅亞
#基希舍村
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