俄遠東又有動作 千島群島部署岸防飛彈

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯國防部表示，已在千島群島（Kuril Islands）北部的幌筵島（Paramushir）部署機動岸防飛彈系統。

俄羅斯控制的南千島群島在日本被稱為「北方領土」（Northern Territories）。二戰結束日本投降後，蘇聯占領原屬日本的北方領土，由於日俄間的領土爭端，兩國一直沒有締結正式和平條約。

路透社報導，俄羅斯國防部昨稱已在幌筵島部署「稜堡」（Bastion）飛彈系統，射程可達500公里。

聲明說：「太平洋艦隊岸防人員將持續全天候監控鄰近水域和海峽區域。」

俄國國防部稱已在幌筵島上設立軍營，足以全年為人員提供衣食住行及娛樂。

俄國國防部聲明還說，俄國去年底在千島群島島鏈中心附近的馬圖阿島（Matua Island，日本稱松輪島）部署稜堡系統。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在9月一份報告中說，外界大多聚焦俄羅斯入侵烏克蘭，相形之下，俄國在千島群島推動軍事化鮮為人知。

這份刊於CSIS網站的報告說：「俄羅斯逐步加強部署，顯示千島群島將會持續在俄日關係未來發展中扮演嚴峻角色，日本和美國應加強討論有關俄羅斯在區域的種種活動。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本加入西方行列對俄經濟制裁。俄羅斯隨即退出與日本簽訂和平條約的相關談判，並凍結與千島群島爭議性領土有關的聯合經濟開發計畫。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111206