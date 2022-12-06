德國外長訪印度 討論烏克蘭中國等議題

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（中央社記者林行健新德里6日專電）德國外長貝爾伯克5日至6日訪問新德里，與印度外長蘇杰生會面時討論烏克蘭戰事、中國擴張、巴基斯坦恐怖主義與阿富汗人權等議題。她強調，德國並非把印度視為中國替代國，而是理念相近夥伴，雙方將深化及擴展關係。

這是貝爾伯克（Annalena Baerbock）第一次對印度的官方訪問，印度外交部表示，她與蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）同意深化印德戰略夥伴關係，並簽署「全面移民與移動夥伴關係協定」（Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement，MMPA），促進兩國人才流動及創造海外就業機會。

此外，印度外交部也對德國加強與印度太平洋區域的接觸表示歡迎，包括2020年提出「印太方針」（Indo-Pacific Guidelines）及今年1月派遣海軍巡防艦巴伐利亞號（Bayern）到印太區域訪問，並停靠印度孟買港。

在昨天下午的記者會，貝爾伯克表示，德國將中國視為全球挑戰中的「夥伴」 、「競爭者」及「制度性對手」，並依這3種視角分別制定應對策略。

她說，在經貿方面，德國原本置重心於中國，如今察覺到過度依賴單一不同價值觀國家的後果，因此未來將採取更多樣化的策略，加強與印度及其他印太夥伴的經濟與安全合作。

面對印媒提問，貝爾伯克也強調，德國並非把印度視為中國的替代國，印度一直是德國的理念相近夥伴，雙方將深化及擴展關係。

她也形容俄羅斯對烏克蘭的侵略為「非法戰爭」， 讓全球陷入困境，印度的能源供應及肥料也因此吃緊。

另方面，蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）答問時也重申，基於對自身能源需求的考量，印度將和許多歐洲國家一樣，繼續向俄國購買石油，並指出，今年2月至11月期間，歐盟向俄羅斯進口的石油比印度多出6倍，某單一國家向俄羅斯進口的煤炭也比印度自俄羅斯的進口量多出50%。

除了俄烏戰爭與中國之外，蘇杰生表示，他與貝爾伯克還討論巴基斯坦恐怖主義、阿富汗人權、伊朗與敘利亞局勢等區域及全球性議題。（編輯：陳惠珍）1111206