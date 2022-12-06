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連遭烏克蘭攻擊 蒲亭召集國安會商討國內安全

2022/12/6 22:18（12/6 22:26 更新）
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俄羅斯總統蒲亭（圖）6日與領導官員商議「國內安全」問題，俄國當局表示，烏克蘭目前的無人機攻擊對該國構成危險。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭（圖）6日與領導官員商議「國內安全」問題，俄國當局表示，烏克蘭目前的無人機攻擊對該國構成危險。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via 路透社）
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天與領導官員商議「國內安全」問題，俄國當局表示，烏克蘭目前的無人機攻擊對該國構成危險。

法新社報導，俄國當局今天稍早表示，毗鄰烏克蘭的庫斯克州（Kursk）一座軍用機場附近遭到一架無人機攻擊；昨天俄方也指責，烏克蘭無人機攻擊俄境另2座機場。

昨天的攻擊事件十分不尋常，因為兩個遇襲地點都距離烏克蘭邊界數百公里遠。

克里姆林宮今天表示，蒲亭召集國家安全會議官員開會，商討確保「國內安全」之道，但未透露其他詳情。

蒲亭的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）另行對記者表示，當局已採取「必要」措施來保護俄國免遭烏克蘭攻擊。

培斯科夫在被詢及無人機攻擊事件時告訴記者：「當然，烏克蘭政權公開宣告繼續採取這種恐怖行動的態度，是個危險因素。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111206

#蒲亭
#烏克蘭
#培斯科夫
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