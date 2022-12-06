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烏克蘭無人機跨境攻擊 兩天內俄羅斯3機場遇襲揭戰略失敗

2022/12/6 20:25（12/6 20:58 更新）
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圖為3日衛星影像顯示轟炸機在俄羅斯薩拉托夫州恩格斯空軍基地東北部飛行。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
圖為3日衛星影像顯示轟炸機在俄羅斯薩拉托夫州恩格斯空軍基地東北部飛行。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社基輔／新索菲伊夫卡6日綜合外電報導）俄羅斯今天有第3座軍用機場遭到無人機攻擊並起火燃燒，而昨天烏克蘭已展現，有能力穿透俄國數百公里空域，對俄境兩座空軍基地發動攻擊。

路透社報導，鄰近烏克蘭的俄羅斯庫斯克市（Kursk）官員公布照片，顯示在最近一次遇襲後，當地一座軍用機場今天清晨黑煙騰空。庫斯克州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）表示，機場一座儲油槽起火燃燒，但無人傷亡。

俄方昨天證實，利珊州（Ryazan）佳吉列沃（Dyagilevo）空軍基地和薩拉托夫州（Saratov）恩格斯（Engels）基地遭到所謂蘇聯時期建造的無人機攻擊。佳吉列沃駐有俄國大型戰略轟炸機，恩格斯基地距首都莫斯科僅數小時車程。

烏克蘭當局並未直接宣稱發動這些攻擊，但仍為此歡慶。英國國防部今天指出：「俄方若評估，這都是周密攻擊行動，那麼可能會認為，這是他們入侵烏克蘭以來，在兵力防護上最具戰略嚴重性的失敗。」

「俄軍指揮系統可能會設法查明該為此負責的軍官，並施以嚴格懲處。」

烏克蘭從未承認對俄國境內發動攻擊，國防部長列茲尼科夫（Oleskiy Reznikov）在被詢及上述攻擊行動時，再次說出一個由來已久的笑話。他說，俄軍基地爆炸是因為抽菸不慎引起。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）指出，恩格斯基地是俄軍擁有充分設備、能為進攻烏克蘭的大型轟炸機提供維修保養的唯一基地。

他說：「他們將設法把（戰略戰機）分散到不同機場，但這會使俄軍對烏克蘭的作戰行動複雜化。」

俄軍在恩格斯基地部署的大型圖波列夫式（Tupolev）長程轟炸機是俄國戰略核武的重要一環，有如美國在冷戰期間部署的B-52轟炸機。10月以來，俄軍配合每週飛彈攻擊，出動這些轟炸機炸毀烏克蘭能源網路。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111206

#烏克蘭
#俄羅斯
#無人機
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