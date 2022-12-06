烏軍長程無人機逆襲俄戰略基地 俄軍難堪

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭今天用無人機深入俄羅斯境內，打擊近500公里遠的2座俄國軍事基地，是2月底俄國入侵以來烏克蘭最大膽的一次反擊；烏克蘭聲稱已研發出航程逾900公里的無人機。

「紐約時報」引述不願具名的烏克蘭高層透露，執行攻擊的無人機都是從烏克蘭境內起飛，其中至少有一次的攻擊任務是由滲透深入的特戰部隊在俄軍基地附近協助導引無人機至目標。

在基地遭攻擊不久後，俄國發射一波飛彈打擊烏克蘭各地城市。

克里姆林宮表示，烏軍使用的是蘇聯時期的噴射無人機，遇襲基地在利珊（Ryazan）及恩格斯城（Engels），距離俄烏邊界均遠達480公里。俄方表示他們擊落無人機，爆炸與掉落的殘骸造成基地2架軍機「輕微受損」，人員3死4傷。

位於俄國南部窩瓦河（Volga River）的恩格斯空軍基地，是俄羅斯空軍戰略航空部隊的駐地，駐有能搭載核彈的Tu-160超音速戰略轟炸機及Tu-95轟炸機。烏方官員表示恩格斯基地也是俄軍用飛彈空襲烏克蘭的重要攻擊發起點。

按俄羅斯國防部說法，烏軍另打擊距莫斯科約160公里、位於中部城市利珊的佳吉列沃（Dyagilevo）基地；俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA Novosti）稱佳吉列沃基地有傳出傷亡。

基輔當局一如之前打擊俄國境內或克里米亞時的態度，不願公開承認發動無人機空襲，但官員私下措辭均暗示是烏克蘭所為。

目前不清楚烏軍特戰人員是如何滲透進俄國或究竟滲透至離俄軍基地多遠，但今年8月烏克蘭用汽車炸彈在莫斯科近郊炸死極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的29歲女兒達利亞（Daria Dugina），顯示烏克蘭具備這方面能力。

此外，烏克蘭國營軍工企業「烏克蘭國防工業集團」（Ukroboronprom）10月時曾表示，他們已研發出一款航程超過960公里、能攜帶重約75公斤彈頭的無人機，4日時還說無人機已完成測試工作。

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軍事專家認為，遇襲的恩格斯基地是俄軍核三位一體（同時具備陸基洲際飛彈、潛射彈道飛彈和戰略轟炸機三種核打擊方式）的重要組成之一，一座儲有核武的戰略空軍機場在俄烏交戰期間如此遇襲，凸顯俄國防備鬆懈程度超過外界預期。

前美國外交官、華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）歐俄安全議題專家柏格曼（Max Bergmann）說：「烏克蘭展現能深入俄國境內攻擊，絕不僅只軍事意義，也是向俄國傳達訊息－戰爭再打下去絕非沒代價，俄國跟烏克蘭一樣難防長程無人機與飛彈打擊。」（譯者：陳亦偉）1111206