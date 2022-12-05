俄羅斯飛彈攻擊烏克蘭 至少2死、多地停電

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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭發動新一波飛彈攻勢，造成2人死亡，摧毀東南部多棟民宅，並引發大規模停電。

路透社報導，烏克蘭首都基輔（Kyiv）與國內各地都傳出空襲警報聲響，官員說，這是俄羅斯2月24日入侵烏國後最新一波飛彈攻擊。

俄國近幾週加強空襲烏克蘭能源設施，基輔當局稍早才告訴居民，之前遇襲的修復工作完成後，就能夠停止實施緊急斷電。

總部設在英國倫敦的網路監督組織NetBlocks表示，烏克蘭多個州的連網能力在空襲期間驟降。

大批民眾擠進基輔地鐵站尋求掩護。現場男男女女和孩童穿戴禦寒的帽子、厚外套和連衣帽，臉色陰鬱地坐著。當地氣溫目前徘徊在攝氏零下5度左右。

烏克蘭各地都響起警報聲，總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）呼籲「不要忽視警報」。

總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，飛彈落入東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）幾棟建築物，摧毀數棟房屋，並造成2死3傷，傷者包括一名年幼孩童。

目前還不清楚空襲的衝擊與損失程度。社群媒體上未經證實的影像顯示，基輔南方一座電廠附近正在冒煙。

敖德薩州（Odesa）自來水公司在社群媒體Telegram表示，由於所有加壓站和備用管線都失去電力，州內已停止供水。

南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的市長說，由於有火災風險，周邊區域全數斷電。

俄軍在戰場上遭遇挫敗，近幾週加強攻擊烏克蘭能源設施，在冬季降臨之際導致烏克蘭大停電。

鄰國摩爾多瓦的電力公司也回報供電中斷。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1111205