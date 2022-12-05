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俄國空軍基地傳爆炸 3死5傷2架轟炸機受損[影]

2022/12/5 21:57（12/5 22:22 更新）
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根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，造成3人喪生和5人受傷，兩架飛機在爆炸中受損。圖為Google Earth上的恩格斯空軍基地。（圖取自twitter.com/gerashchenko_en）
根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，造成3人喪生和5人受傷，兩架飛機在爆炸中受損。圖為Google Earth上的恩格斯空軍基地。（圖取自twitter.com/gerashchenko_en）
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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，造成3人喪生和5人受傷，還有兩架戰略轟炸機受損。有報導指稱，爆炸是無人機攻擊造成。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述緊急服務單位的訊息報導，利珊市（Ryazan）附近的空軍基地今天上午發生爆炸，造成3人喪生、5人受傷。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）則報導，一輛加油車在機場爆炸造成數人死亡，爆炸的原因正調查中。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）也報導這起爆炸事件，報導中說，來自當地幾個消息來源的訊息表明，爆炸是由無人機攻擊造成，兩架飛機在爆炸中受損。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在通訊軟體Telegram發布一段影音，據稱顯示恩格斯（Engels）空軍基地受到攻擊，他並說有兩架Tu-95戰略轟炸機遭到損壞。

他說：「一架無人機損壞兩架Tu-95飛機，一輛加油車在利珊市附近的機場爆炸。這座機場離烏克蘭邊境750公里。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111205

#俄羅斯
#烏克蘭
#恩格斯
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