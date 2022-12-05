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諾貝爾和平獎得主：只要蒲亭政權還在 無法以外交解決俄烏戰爭

2022/12/5 08:48（12/5 09:19 更新）
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俄羅斯11月23日空襲南部札波羅熱州一所醫院的產科病房。（路透社）
俄羅斯11月23日空襲南部札波羅熱州一所醫院的產科病房。（路透社）
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（中央社漢堡4日綜合外電報導）諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。

法新社報導，俄羅斯歷史學家謝爾巴科瓦今天在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權還在，就無法透過外交途徑解決。」

謝爾巴科瓦因為多年來致力於記載前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）時期的罪行，以及她在祖國的人權工作而獲頒瑪利昂．登霍夫獎（Marion Doenhoff Prize）。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天將瑪利昂．登霍夫獎授予謝爾巴科瓦，並稱讚她是為「歐洲和平、自由和民主的未來」而戰的盟友。

謝爾巴科瓦說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」

她推測，外交手段最終將在解決衝突方面發揮作用，「但這些決定、這種外交只有在烏克蘭相信自身已贏得這場戰爭，並且可以設定條件時才會發生」。

她說，輕率地呼籲和平是「幼稚的」，且說事情不會回到衝突爆發前的狀態，「這場戰爭顛覆了許多事情，再也無法回到從前了」。

謝爾巴科瓦現居德國，她說，當前還有很多工作要做，要在非常艱難時局中將戰爭裡的犯罪行為記錄下來。

她說，雖然在「紀念」的一些同事也逃到國外，但有許多人仍留在國內「承受著巨大壓力」繼續工作。

謝爾巴科瓦的組織「紀念」將於12月10日在挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111205

今年諾貝爾和平獎得主、俄國人權組織「紀念」創辦人謝爾巴科瓦。（圖取自twitter.com/UniJena）
今年諾貝爾和平獎得主、俄國人權組織「紀念」創辦人謝爾巴科瓦。（圖取自twitter.com/UniJena）
#謝爾巴科瓦
#諾貝爾和平獎
#瑪利昂．登霍夫獎
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