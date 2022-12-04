美國務院次卿盧嵐：蒲亭沒誠意與烏克蘭和談

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（中央社基輔3日綜合外電報導）美國高階外交官今天在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基和其他官員後表示，俄羅斯總統蒲亭目前對與烏克蘭的和平談判「欠缺誠意」。

路透社報導，俄羅斯試圖摧毀烏國能源基礎設施之際，美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）親自訪問烏國，以表示華府的支持。

盧嵐告訴記者，「外交（解決方案）顯然是各方的目標，但夥伴必須先展現（和談）意願。」

「很明顯，無論是能源攻勢，或是克里姆林宮的言辭和態度，蒲亭（Vladimir Putin）都沒有展現誠意，也沒有做好準備。」

美國總統拜登1日表示，如果俄羅斯領導人有興趣結束烏克蘭戰爭，他準備與蒲亭對話。但當克里姆林宮開出條件，即西方必須承認莫斯科宣布併吞的4個烏克蘭地區，這項提議很快就不了了之。

盧嵐說，俄羅斯的反應顯示「他們是多麼不認真」。

盧嵐還會見了烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak），葉爾馬克對華盛頓承諾提供的數十億美元援助表示感謝。

澤連斯基辦公室援引葉爾馬克的說法稱，「我們確信，烏克蘭的勝利將是我們的共同勝利。」（譯者：施施）1111204