蒲亭考慮訪問烏東 美控俄以烏克蘭平民為目標

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（中央社基輔4日綜合外電報導）克里姆林宮宣稱，總統蒲亭可能親自訪問莫斯科聲稱已併吞的烏國東部地區。美國國防部長奧斯汀指控俄羅斯在烏克蘭戰爭中「蓄意犯下殘忍暴行」，而且故意以平民為目標。

●美國家情報總監：未來數月俄烏戰爭節奏持續放緩

美國國家情報總監表示，美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩的情況未來幾個月會繼續下去；她還說，儘管電網和其他重要冬季基礎設施遇襲，烏克蘭人抵抗意志並未因此削弱。

路透社報導，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）在加州舉行的年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上說：「我們看到衝突的節奏有所減緩…我們預期未來幾個月情況可能都是如此。」

她說，烏克蘭和俄羅斯軍隊都想將試著重新裝備、重新補給，為冬季後的反攻做準備，但問題在於實際情況會是什麼樣。

●美國務院次卿盧嵐：蒲亭沒誠意與烏克蘭和談

美國高階外交官在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基和其他官員後表示，俄羅斯總統蒲亭目前對與烏克蘭的和平談判「欠缺誠意」。

路透社報導，俄羅斯試圖摧毀烏國能源基礎設施之際，美國國務院負責政治事務的次卿盧嵐（Victoria Nuland）親自訪問烏國，以表示華府的支持。

盧嵐告訴記者，「外交（解決方案）顯然是各方的目標，但夥伴必須先展現（和談）意願。」

「很明顯，無論是能源攻勢，或是克里姆林宮的言辭和態度，蒲亭（Vladimir Putin）都沒有展現誠意，也沒有做好準備。」

●美防長控俄國以烏克蘭平民為目標 蓄意施殘忍暴行

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在加州錫米谷（Simi Valley）舉辦的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）中說：「俄羅斯蓄意犯下殘忍暴行，將槍口對準平民和平民目標。」

他說：「俄羅斯的攻擊造成兒童喪生，學校受損，醫院被毀。」

●克里姆林宮表態 拒絕接受俄油價格上限

俄羅斯表態拒絕接受歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的60美元石油價格上限。克里姆林宮還宣稱，總統蒲亭可能親自訪問莫斯科聲稱已併吞的烏國東部地區。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國內媒體，「我們不會接受這個價格上限」。他還說，全球第二大原油出口國俄羅斯正就西方國家的舉動進行「分析」。

克宮還表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）將「適時」訪問已併吞的烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區。但培斯科夫並未說明蒲亭出訪的具體時間。

●澤倫斯基：俄油價格上限「不嚴重」 無助終結戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並不嚴重」，也無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間發布的視訊演說中表示，「俄羅斯透過蓄意破壞能源市場穩定，給世界上所有國家帶來巨大損失。」他還形容，制定價格上限的決定是一項「軟弱的表態」。

澤倫斯基強調，「無論如何都必須動用更強力的工具，這只是時間早晚的問題。很可惜，（西方國家）將錯過這次機會。」

「邏輯顯而易見：如果俄油價格上限是60美元，而不是波蘭和波羅的海國家討論的數字，比如30美元，那麼俄羅斯每年仍將賺進約1000億美元。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1111204