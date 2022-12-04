美國家情報總監：未來數月俄烏戰爭節奏持續放緩

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國國家情報總監今天表示，美情報圈預期俄烏戰爭節奏放緩的情況未來未來幾個月會繼續下去；她還說，儘管電網和其他重要冬季基礎設施遇襲，烏克蘭人抵抗意志並未因此削弱。

路透社報導，美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）在加州舉行的年度雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上說：「我們看到衝突的節奏有所減緩…我們預期未來幾個月情況可能都是如此。」

她說，烏克蘭和俄羅斯軍隊都想將試著重新裝備、重新補給，為冬季後的反攻做準備，但問題在於實際情況會是什麼樣。

她並補充說：「事實上，對於俄羅斯是否確實準備好這麼做，我們抱持相當程度的懷疑；在這個時間範圍之內，我對烏克蘭人抱持更樂觀的看法。」

當被問到俄羅斯攻擊烏克蘭電網和其他民生基礎設施的影響時，海恩斯表示，莫斯科的目的有一部分是削弱烏克蘭人的抵抗意志，並補充說：「我們目前沒有看到任何證據顯示烏克蘭人的抵抗意志受到影響。」

海恩斯說，她認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）很訝異俄軍沒有取得更多的進展。

她說：「我認為他愈來愈了解俄軍所面臨的挑戰。但我們仍然不清楚他現階段是否了解他們眼前挑戰的全貌…我們看到彈藥短缺，士氣、供應問題、後勤也不足，他們面臨了一系列的問題。」

海恩斯說，蒲亭對烏克蘭的政治目標似乎沒有改變，但美國情報分人士認為，他有可能願意暫時縮減近期軍事目標，「背後打的主意是稍晚再回來處理這個議題」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111204