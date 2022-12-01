烏克蘭仍有40%電網受損 各地人民陷入寒冷黑暗

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭民營能源公司DTEK今天表示，在俄軍一週前對烏克蘭能源基礎設施發動最新一波攻擊後，烏克蘭仍有將近半數電網受損。這些攻擊使得數百萬人電力供應中斷。

法新社報導，DTEK公司在社群平台發表聲明說，「俄軍的恐怖主義飛彈攻擊已摧毀烏克蘭40%能源系統，也造成數十名能源工人傷亡」。

俄軍在戰場上屈辱受挫後，10月開始攻擊烏克蘭能源設施，使這些設施嚴重受損，從而造成供電短缺。

俄軍上週對這些設施發動最近一波大規模攻擊，使烏克蘭各地陷入寒冷黑暗。

DTEK說，「電力工程師盡了一切力量，以穩定能源供應」；並說，該公司技術團隊正「日以繼夜」地工作，期能迅速修復能源基礎設施。

烏克蘭當局昨天表示，隨著烏克蘭人民尋找電力以外方式取暖，過去24小時全烏已有9人因失火相關事故喪生。

英國國防部今天的一項備忘錄指出，俄軍對能源基礎設施不斷攻擊，造成了「全烏各地毫無差別的普遍人道苦難」。

「然而其戰略效果可能已減弱，因為俄軍消耗了大量攻擊戰術目標適用的飛彈。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111201