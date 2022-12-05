G7對俄油價格上限生效 俄稱即便減產也不接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）針對俄羅斯海運石油訂定價格上限今天生效，西方試圖藉此限制俄國為烏克蘭戰事提供資金的能力，但俄國已表示，即便必須減產，也不會遵從這項措施。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）成員國2日克服波蘭的反對後，決定對俄羅斯海運原油制定每桶60美元價格上限，隨後G7成員國與澳洲也同意比照實施這項上限措施。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，這項措施並不會影響俄國在烏克蘭的軍事行動。

G7協議允許透過G7及歐盟的油輪、保險公司和信貸機構將俄國石油運至第三方國家，前提是俄油購買價格須在每桶60美元以下。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，將俄油價格上限制定在此水平顯示出世界的軟弱，而俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）昨天表示，這是抵觸自由貿易規則的惡劣干預。

諾瓦克指出：「我們正在研究禁止使用價格上限工具的機制，無論價格上限設在何種水平，因為這種干預可能進一步破壞市場穩定。」

他表示：「我們只會將石油及石油產品賣給那些會基於市場情況與我方合作的國家，即便我們必須略為減產。」（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1111205