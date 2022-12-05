俄油價格上限生效 俄空軍基地爆炸釀3死5傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，造成3人喪生和5人受傷。圖為Google Earth上的恩格斯空軍基地。（圖取自twitter.com/gerashchenko_en）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔5日綜合外電報導）西方針對俄羅斯海運石油訂定的價格上限今天生效，但俄國表示，寧可減產也不會遵守這項措施；另一方面，俄國西部地區一處空軍基地發生爆炸，造成3死5傷，另有2架飛機受損。

●G7對俄油價格上限生效 俄稱即便減產也不接受

七大工業國集團（G7）針對俄羅斯海運石油訂定的價格上限5日生效，西方試圖藉此限制俄國為烏克蘭戰事提供資金的能力，但俄國已表示，即便必須減產，也不會遵從這項措施。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）成員國2日克服波蘭的反對後，決定對俄羅斯海運原油制定每桶60美元價格上限，隨後G7成員國與澳洲也同意比照實施這項上限措施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，將俄油價格上限制定在此水平顯示出世界的軟弱，而俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）批評，這是抵觸自由貿易規則的惡劣干預。

諾瓦克指出：「我們只會將石油及石油產品賣給那些會基於市場情況與我方合作的國家，即便我們必須略為減產。」

●俄國空軍基地爆炸 3死5傷2架飛機受損

根據報導，俄羅斯西部薩拉托夫（Saratov）地區一處空軍基地發生爆炸，兩架戰略轟炸機受損。有報導指稱，爆炸是由無人機攻擊造成的。

俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）引述緊急服務單位訊息報導，爆炸5日上午發生在利珊市（Ryazan）附近的空軍基地，造成3人喪生、5人受傷。俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，一輛加油車在機場爆炸造成人員死亡，爆炸原因正調查中。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）也報導這起爆炸事件，報導中說，來自當地幾個消息來源的訊息表明，爆炸是由無人機攻擊造成，兩架飛機在爆炸中受損。

烏克蘭內政部顧問吉拉成柯（Anton Gerashchenko）在通訊軟體Telegram發布一段影音，據稱顯示對恩格斯（Engels）空軍基地的攻擊，有兩架Tu-95戰略轟炸機遭到損壞。

●英情報顯示烏空防威脅和天候惡劣 俄機出動次數減

英國國防部最新情報顯示，近月來，俄羅斯戰術戰鬥機出動次數大幅減少。同時，俄當局民調顯示，民眾對莫斯科的特殊軍事行動支持度降低。

根據英國國防部最新俄烏戰爭情報，俄羅斯目前每日出動戰術戰鬥機架次可能達數十架次，遠低於2022年3月平均每日高達300架次的峰值。

俄軍目前已折損60架定翼機，可能還包括上週折損的蘇愷24型代號「擊劍手」戰術轟炸機（Su-24M FENCER）和蘇愷25型（Su-25 FROGFOOT）代號「蛙足」地面攻擊機。

俄機出動次數減少的原因可能是烏克蘭空中防禦系統持續的高度威脅，以及天候惡劣，導致俄機可飛行時間有限。

●諾獎得主：蒲亭政權還在 就無法外交解決俄烏戰爭

諾貝爾和平獎得主俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）聯合創辦人之一謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）認為，透過談判是不可能結束烏克蘭戰爭的，目前沒有外交解決方案。

法新社報導，俄羅斯歷史學家謝爾巴科瓦在德國漢堡表示：「我很確信，只要（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權還在，就無法透過外交途徑解決。」

謝爾巴科瓦因為多年來致力於記載前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）時期的罪行，以及她在祖國的人權工作而獲頒瑪利昂．登霍夫獎（Marion Doenhoff Prize）。

謝爾巴科瓦說：「現在（針對俄烏衝突）的解決方案是軍事解決方案。」她推測，外交手段最終將在解決衝突方面發揮作用，「但這些決定、這種外交只有在烏克蘭相信自身已贏得這場戰爭，並且可以設定條件時才會發生」。

●烏克蘭努力恢復供電 澤倫斯基呼籲人民堅強

烏克蘭官員努力恢復俄羅斯空襲中斷的供電系統和其他服務之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲人民要有耐心並堅強地抵禦嚴冬。

路透社報導，俄羅斯自10月初以來，持續轟炸烏克蘭電力基礎設施，造成大停電，隨著氣溫驟降，數以百萬計民眾無法獲得暖氣。

澤倫斯基發表演說表示：「為了度過今年的冬天，我們必須比以往任何時候更有韌性、更加團結。」

他指出：「我們不能允許任何形式的內部衝突和攻擊削弱我們所有人，即使不知何故外界有人認為這會加強他個人的力量。」（編輯：陳正健/核稿：施施）1111205