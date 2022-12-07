巴西11月異常寒冷多雨 12月難逃暴雨

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（中央社記者唐雅陵聖保羅6日專電）巴西各地今年11月降雨量高於平均水準，頻繁暴雨造成土石流和洪水，還有沙塵暴、冰雪，甚至創下幾十年來最低溫，氣象學家預估，巴西11月降雨量已高於平均水準的地區，12月也將發生暴雨。

巴西氣象學家培葛林（Josélia Pegorim）表示，今年11是非常特殊的一個月，發生許多不尋常氣候現象，例如寒流在第一週席捲全國，當月平均氣溫攝氏22.6度的北部城市白河市（Rio Branco），最低溫介於14至16度；11月4日聖保羅市最低氣溫更達9.4度，是自1974年以來當月最低溫。

培葛林指出，南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）高山地區在11月第一週甚至下雪，這在時序已快進入夏季的巴西來說是史無前例。但到底是什麼導致11月巴西發生這些意想不到的氣候現象？

培葛林說，其中一個因素是來自南極的強烈冷鋒，以前所未有的方式為巴西帶來寒流，在各地造成大雨，11月中旬，米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）南部、聖保羅和戈亞斯州（Goiás）發生多次冰雹，摧毀農作物。

還有，聖保羅州內陸阿古多山（Morro Agudo）在11月11日發生沙塵暴，聖卡塔里納州山城聖喬亞金（São Joaquim）在11月25日下冰霜。

培葛林指出，海洋性強烈季風也導致巴拉納州（Paraná）、聖卡塔里納州和聖保羅州南部沿海地區出現大雨，引起土石流，封鎖道路。

例如11月28日在巴拉納州瓜拉圖巴（Guaratuba）地區發生土石流，沖走多輛車，並封鎖347號國道，數十人下落不明。

位於巴拉納州舉世聞名的伊瓜蘇（Iguaçu）大瀑布，11月也記錄每秒流量超過1650萬公升水量，是自1997年開始進行測量以來歷史第2高。

東北部培南布可州（Pernambuco）內陸城卡布羅伯（Cabrobó）11月累計降雨量約269毫米，幾乎是每年此時正常情況的6倍。

11月頻繁發生異常氣候現的另一個因素是集中在聖保羅州的南大西洋輻合帶（SACZ），停滯的雲層至少連續4天在同一地區造成大量降雨。

培葛林指出，南大西洋輻合帶的影響在巴西南部、東南部、中西部甚至北部和東北部部分地區都感受到，它幫助形成帶電雲層，引發風暴和更多冰雹。

還有反聖嬰「辣妞」（La Niña）現象，也連續第3年影響全球氣候，它產生的效應之一是幫助濕度走廊的形成，產生11月在巴西發生的南大西洋輻合帶，形成許多雨雲。

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培葛林表示，還不能確定這些不尋常氣候現象與氣候變化有直接關聯，但2022年是完全不尋常的年，世界上許多地區都發生特殊氣候事件，例如歐洲在夏天經歷的熱浪。

培葛林預測，巴西11月降雨量已高於平均水準的相同地區，12月也將發生暴雨；聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）、里約熱內盧州以北和米納斯吉拉斯州以東地區，將重複11月的氣候現象。（編輯：韋樞）1111207