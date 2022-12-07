能源夥伴關係 美將售英100億立方公尺液化天然氣

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）美國和英國今天宣布建立能源夥伴關係，目標繼續對英國出口更多液化天然氣（LNG），並合作提高能源效率。

路透社報導，莫斯科2月開始入侵烏克蘭後，英國和其他歐洲國家紛紛轉向美國，設法降低對俄羅斯能源供應的依賴。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在聲明中說：「這種夥伴關係將為英國消費者壓低價格，並有助結束歐洲對俄羅斯能源的依賴。」

「英美能源安全和可負擔夥伴關係」（UK-US Energy Security and Affordability Partnership）也將著眼加強對潔淨能源的投資，並針對能源效率和減少天然氣需求交換意見。

英國今年的家用能源帳單在俄烏戰爭後創下歷史新高，當局因此訂下上限並補助差額。分析師預估，這項措施實施的18個月間，將耗資420億英鎊。

西方國家也試圖限制俄國在入侵烏克蘭後因能源成本上升而獲利的幅度。

包括英國和美國在內的七大工業國集團（G7），已同意對俄羅斯船運原油設定每桶60美元的價格上限。

美國能源情報署（U.S. Energy Information Administration）數據顯示，美國在2022年上半年成為全球最大的液化天然氣出口國。

英國表示，根據這份協議，美國明年的目標是出口90至100億立方公尺的液化天然氣，保持今年的出口增長。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1111207