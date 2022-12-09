印度省議會選舉 執政黨莫迪家鄉勝選衝高氣勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里9日專電）印度古茶拉底省以及北部的喜馬偕爾省4日完成省議會選舉，開票結果出爐，印度人民黨席捲象徵意義最大的古茶拉底省，維持執政的氣勢。古茶拉底省是總理莫迪的家鄉。

這次的省議會選舉是於4日進行投票，昨天完成計票。

古茶拉底省（Gujarat）省議會選舉結果顯示，在182席當中，印度人民黨（BJP）囊括156席、最大在野黨國大黨（Congress）拿下17席，德里國家首都轄區首長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）領導的小老百姓黨（AAP）取得5席，其他政黨4席。

喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）省議會選舉結果顯示，在68席當中，國大黨拿下40席，印度人民黨25席，其他政黨3席，最近興起的小老百姓黨則一席未得。

這次的省議會選舉，印度人民黨、國大黨和小老百姓黨都各有斬獲。

印度人民黨已在古茶拉底省執政27年，這次更打破1985年寫下的149席最高紀錄；國大黨則是在喜馬偕爾省完成政黨輪替，執政省分回復至3個。

2012年創立、相對年輕的小老百姓黨，雖然表現與兩大黨仍相去甚遠，但也因在古茶拉底省開張，成功在3個省外加首都德里保有一定席次或得票率，而從地方性政黨晉升為全國性政黨。

莫迪（Narendra Modi）來自古茶拉底省，是印度人民黨黨員。他感謝兩省選民支持，特別是古茶拉底省，並稱選舉結果顯示，不論國家面對多大挑戰，民眾都對印度人民黨有信心。

古茶拉底省是莫迪的家鄉，印度人民黨若是敗選，全國氣勢將受衝擊。而這次選舉結果顯示，印度人民黨仍享有極高支持度，「莫迪魔法」也未因兩度執政而消退。

印度近10個省分將於2023年舉行省議會選舉，2024年舉行國會選舉。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，類似市政府的德里市政公司（Delhi Municipal Corporation）4日同樣舉行選舉，小老百姓黨在市議會250個席次中取得134席，自印度人民黨手中奪下多數黨地位；印度人民黨拿下104席、國大黨9席、其他政黨3席。

在印度，市政公司是負責管理及發展人口超過100萬大都市的地方政府單位，類似市政府。德里國家首都轄區目前分由3個市政機構治理。（編輯：周永捷）1111209