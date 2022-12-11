面對要求對中強硬呼聲 英外相：外交政策基於法治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦11日綜合外電報導）中國外交官被控在曼徹斯特毆打一名香港抗議人士，英國外相柯維立今天為倫敦當局的審慎回應提出解釋。

法新社報導，執政的保守黨內部反中強硬派要求驅逐涉及毆打事件的中國外交官，批評英國政府姑息北京當局。

但外相柯維立（James Cleverly）堅稱，英國政府自10月以來靜待警方調查曼徹斯特事件，而不是根據網路上瘋傳的影片就採取行動，這樣做是對的。

柯維立告訴英國廣播公司（BBC）電視台：「我們的外交決策永遠是基於法治和正當程序。」相較之下，其他國家可能在沒有證據的情況下採取行動。

「我們會確定我們的回應強而有力，但明顯是基於法治。」

柯維立還說，同樣，關於中國在英國境內設置祕密警察局的報導，英國政府需要掌握更多的證據。

在傳出中國利用駐外機構監視和恐嚇海外僑民的報導後，愛爾蘭、荷蘭和美國都已經採取行動取締。

柯維立引述新疆人權、香港情勢以及對貧窮國家貸放等議題表示，「我們看到了中國一些真正不當，和令人無法接受的行為」。

不過，他也強調可以和北京合作的領域，像是在對抗氣候變遷方面。英國正試圖尋找和中國這個全球第2大經濟體更確切的合作方式。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）11月28日發表年度演說時表示，英國和中國雙邊關係的「黃金年代」已逝，但面對全球競爭對手，英國政府將採取「穩健的實用主義」。（譯者：劉淑琴/核稿：楊明暐）1111211