基輔市再遇襲 澤倫斯基：擊落13架伊朗製無人機

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烏克蘭總統澤倫斯基14日表示，防空系統稍早擊落鎖定首都基輔的13架伊朗製神風（kamikaze）無人機。圖為搜救人員和警察在被俄羅斯無人機襲擊摧毀的建築物現場檢查無人機零件殘骸。（路透社）

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（中央社基輔/華盛頓14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，防空系統稍早擊落鎖定首都基輔的13架伊朗製神風（kamikaze）無人機。基輔市長克里契科說，初步得知市中心2座行政大樓在爆炸中受損。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在上傳社群媒體的影片中說：「俄羅斯13架見證者（Shahed）無人機為今晨揭開序幕…13架全部被烏克蘭防空系統擊落。」莫斯科遭控部署伊朗製自殺式無人機攻擊烏克蘭目標。

綜合法新社與路透社報導，基輔市今天凌晨驚傳爆炸聲響，克里契科（Vitali Klitschko）在社群媒體發文指出：「首都舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）發生爆炸，緊急服務機構正趕往現場。」

烏克蘭武裝部隊參謀總長在上午的報告中強調對全國各地部署防空系統的必要性，並且表示敵人於過去24小時內對哈爾科夫（Kharkiv）、頓內茨克（Donetsk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等州「發動1次空襲、發射11枚飛彈，其中3起攻擊針對民用基礎設施…並以多管火箭系統展開60多次攻擊」。

美國最快明天宣布是否援助烏克蘭愛國者（Patriot）飛彈防禦系統，此舉可能成為這場衝突的關鍵行動。

曾主導白宮烏克蘭政策的美國退役陸軍中校溫德曼（Alexander Vindman）表示，取得愛國者空防戰力對於基輔而言「非常、非常重要」、「這些會讓烏克蘭人非常有能力因應諸多不同挑戰，特別是在俄羅斯人從伊朗引進短程彈道飛彈的情況下」。

美國國防部拒絕評論此事。烏克蘭官員也沒有就此評論。

2名官員昨天告訴路透社，華府最早可能明天就宣布對烏克蘭提供愛國者防空系統的決定。該系統被認為是美國最先進防空系統之一，由於世界各地盟友競相提出需求而經常供不應求。

俄國前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾經就對基輔提供愛國者飛彈防禦系統警告北大西洋公約組織（NATO），克林姆林宮很可能視之為升級衝突之舉。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111214