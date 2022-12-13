俄拒絕澤倫斯基撤軍提議 頓內茨克持續激戰

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烏克蘭東部的頓內茨克俄占領區居民13日在瓦礫堆中，搬移因轟炸受損的房屋建築。（路透社）

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基提出俄羅斯撤軍的和平方案，俄國13日予以駁斥，還要基輔接受新的領土「現實」。而最近幾週，烏國東部頓內茨克戰況激烈，現已無法分清楚哪些地區由誰控制。

● 俄烏激戰烏東頓內茨克 G7承諾加強基輔防空能力

俄羅斯和烏克蘭13日都表示，烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區的戰場情勢很困難，並宣稱成功擊退對方的攻擊。

莫斯科在烏克蘭東部占領區所扶植的最高層官員說，在頓內茨克一些地區的推進有困難。烏克蘭最高軍事指揮部則在每日戰況更新中說，烏克蘭部隊在頓內茨克的10個地區擊退俄羅斯。

與此同時，七大工業國集團（G7）承諾加強基輔當局的軍事能力，並將重點放在防空上。

● 俄拒絕澤倫斯基撤軍提議 稱基輔必須接受「現實」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日向七大工業國集團（G7）領袖要求提供更多軍事裝備，支持烏克蘭金融和能源穩定，並支持從今年耶誕節起從烏克蘭開始撤軍的和平解決方案。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）予以駁斥，稱基輔需要接受新的領土「現實」，包括俄羅斯將4個烏克蘭地區納為其「新國土」。莫斯科於9月宣布併吞這4個地區，但聯合國大部分國家譴責這不合法。

培斯科夫還說，俄羅斯在年底前開始撤軍「絕不可能」。

● 蕭茲：俄國若終結對烏戰爭 德俄有望重啟經濟合作

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）12日表示，如果俄羅斯主動結束在烏克蘭的戰爭，德國與俄國便有望重新恢復經濟合作。

蕭茲曾在先前談話中表示，在莫斯科當局從烏克蘭撤軍並與基輔當局達成和平協議前，西方國家不會解除因俄羅斯入侵烏克蘭所實施的制裁。

● 馬克宏發言惹議後撇不合 主辦會議助烏克蘭過冬

法國13日主辦國際會議籌募物資和資金，協助烏克蘭修復受損的基礎設施，同時在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前談到俄烏戰爭的發言惹議後，凸顯法國持續力挺烏克蘭。

馬克宏3日受訪時表示，如果俄國同意談判結束戰爭，西方應考慮是否要應俄方要求提供安全保證，這番言論引來一些烏克蘭和東歐政治人物批評。有人指控，馬克宏又再次把焦點放在與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的外交妥協。

此後，馬克宏和澤倫斯基於11日通話，以消除基輔的疑慮，兩人也談到13日的會議。許多政治人物、績優公司和援助機構代表都將參加會議。

● 札波羅熱核電廠被占 烏克蘭籲世界重新思考核安

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）13日在巴黎舉辦的緊急援烏會議前告訴法新社，在俄羅斯占領歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠後，世界有必要「重新思考核能安全性」。

位於烏克蘭東部的札波羅熱核電廠3月被俄軍占領，核電廠周遭仍持續遭到砲擊。

儘管西方強權以及國際原子能總署（IAEA）對札波羅熱核電廠發出警告，但旨在使該地區非軍事化的談判陷入僵局。

● 烏克蘭總理：國際原子能總署同意長駐各核電廠

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）13日表示，國際原子能總署同意派團隊長駐烏克蘭的核電廠，包括目前遭俄羅斯掌控的戰鬥熱點札波羅熱核電廠。

什米加爾在法國巴黎會見國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）後，在社群媒體張貼聲明指出：「這些代表團目的在保全核電廠，並對試圖從外部影響電廠運作的所有嘗試進行記錄，尤其是來自俄羅斯侵略者的砲擊。」

他表示，國際原子能總署團隊將對札波羅熱、瑞夫尼（Rivne）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）、皮夫登努克蘭斯卡（Pivdennoukrainska）和車諾比核電廠進行部署，但是沒有具體說明時間表。

● 俄破壞供電 澤倫斯基：烏克蘭急需258億能源援助

俄羅斯近期猛攻烏克蘭的能源供應網絡，澤倫斯基在法國主辦的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）會議上說，該國亟需緊急能源援助，總金額8億歐元左右（約新台幣258億元）。

莫斯科自從10月改變戰術、開始鎖定烏克蘭的能源網絡發動空襲，導致數以百萬計烏克蘭人在寒冬伊始之際，日常生活陷入冰冷與漆黑。

● 俄占領區官員又出事 赫松副州長座車爆炸受傷

俄羅斯國際傳真社（Interfax）12日援引莫斯科扶植當局的說法報導，烏克蘭赫松（Kherson）的俄羅斯占領區1名官員在汽車爆炸中受傷。

赫松地區醫務人員表示，赫松州副州長布柳克（Vitaliy Bulyuk）在攻擊中逃過死劫。

5星期前，赫松州另1名副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）才在車禍中喪生。俄軍11月撤出赫松市，但繼續控制南部大部分地區。

● 蒲亭與習近平年底會談 商討2022情勢

俄羅斯「新聞報」（Vedomosti）13日報導，蒲亭和中國國家主席習近平本月底將舉行會談，商討2022年情勢。

新聞報引述一名接近俄羅斯總統辦公廳的消息人士說法稱，蒲習會不可能面對面舉行，但「會談細節正在擬定中」。（編輯：楊昭彥/核稿：戴雅真）1111213