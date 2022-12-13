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俄羅斯破壞供電 澤倫斯基：烏克蘭急需258億能源援助

2022/12/13 21:21（12/13 21:42 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基13日告訴一場國際援助會議，該國亟需緊急能源援助，總金額8億歐元左右（約新台幣258億元）。圖為13日頓內茨克地區居民在廢墟中收拾物品。（路透社）
烏克蘭總統澤倫斯基13日告訴一場國際援助會議，該國亟需緊急能源援助，總金額8億歐元左右（約新台幣258億元）。圖為13日頓內茨克地區居民在廢墟中收拾物品。（路透社）
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（中央社巴黎13日綜合外電報導）俄羅斯近期猛攻烏克蘭的能源供應網絡，烏克蘭總統澤倫斯基今天告訴一場國際援助會議，該國亟需緊急能源援助，總金額8億歐元左右（約新台幣258億元）。

法新社報導，莫斯科自從10月改變戰術、開始鎖定烏克蘭的能源網絡發動空襲，導致數以百萬計烏克蘭人在寒冬伊始之際，日常生活陷入冰冷與漆黑。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在法國主辦的「與烏克蘭人民同在」（Solidarity with the Ukrainian People）會議上透過視訊發言表示：「這筆金額數字當然算非常高，但這樣的成本比可能完全斷電相關成本更低。我希望會有相應的決定做出。」

澤倫斯基列出，烏克蘭需要變壓器、受損高壓電線的修理器材、發電機和燃氣輪機。「發電機已成為像裝甲車和防彈背心一樣的必需品。」

他還說：「由於我們的電廠遭到恐怖攻擊嚴重破壞，因此今年冬天我們的天然氣用量需求將比預期多。」

澤倫斯基表示，烏克蘭因此今年冬季期間將進口20億立方公尺的天然氣，以及從周圍的歐洲聯盟（EU）國家進口大量電力。

烏克蘭自從今年6月停止連上俄羅斯與白俄羅斯的電網後，便與歐洲共同供電網絡連結。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）也向與會的70個國家與國際機構請求協助。他說：「我們正在世界各地購買和尋找能源設備，我們請求國際社會幫助烏克蘭。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天則在會議上表示，這場會議的目的是要協助「烏克蘭人度過這個冬天」。

他說，由於俄羅斯「像懦夫般」轟炸烏克蘭的民間基礎設施，企圖在烏克蘭「散播恐懼」，因此協助焦點將擺在提供短期援助。

馬克宏表示：「非常具體來說，要承諾運交發電機、協助修復基礎設施、運交照明用LED燈。」他強調要是非常實用的援助。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1111213

#澤倫斯基
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#馬克宏
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