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俄烏激戰烏東頓內茨克 G7承諾加強基輔防空能力

2022/12/13 18:26
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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯和烏克蘭今天都表示，烏克蘭東部頓內茨克地區的戰場情勢很困難，並宣稱成功擊退對方的攻擊。七大工業國集團（G7）則承諾加強基輔的軍事能力，並將重點放在防空上。

路透社報導，莫斯科在烏克蘭東部占領區所扶植的最高層官員說，在頓內茨克（Donetsk）一些地區的推進有困難，但頓內茨克地區有一半以上都在俄羅斯控制下。

俄羅斯任命的頓內茨克人民共和國首長普希林（Denis Pushilin）告訴俄羅斯新聞社（RIA）：「頓內茨克人民共和國50%以上的領土已經解放。」

路透社無法獨立核實這項報導。

頓內茨克地區最近幾週戰況激烈，已經無法分清楚哪些地區由俄羅斯或烏克蘭控制。

烏克蘭最高軍事指揮部今天在每日戰況更新中說，烏克蘭部隊在頓內茨克的10個地區擊退俄羅斯。

G7承諾加強基輔當局的軍事能力，並將重點放在防空上。俄羅斯持續以飛彈、大砲和無人機攻擊烏克蘭各地目標，歐洲這場自二次世界大戰以來最大的衝突還沒有結束的跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲G7提供現代坦克、火砲和長程武器，以對抗俄羅斯近10個月前開始的毀滅性入侵後，G7承諾「滿足烏克蘭的緊急要求」。

澤倫斯基在G7視訊會議上敦促G7領導人支持他的想法，召開特別的全球和平高峰會議，致力為他的國家帶來和平。

G7峰會聚焦在執行基輔10點和平計畫，這項計畫堅持俄羅斯從烏克蘭撤出所有軍隊，基輔方面不會對領土作任何讓步。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111213

#烏克蘭
#俄羅斯
#頓內茨克
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