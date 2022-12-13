烏克蘭總理：國際原子能總署同意長駐各核電廠

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）烏克蘭總理什米加爾今天表示，聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）同意派團隊長駐烏克蘭的核電廠，包括目前遭俄羅斯掌控的戰鬥熱點札波羅熱核電廠。

法新社報導，在長達10個月的俄烏衝突期間，烏克蘭核電廠一直都是各界關切議題，包括車諾比（Chernobyl）核電廠遺址在內的數座核設施周邊遭到攻擊，引發核災疑慮。

什米加爾（Denys Shmygal）在法國巴黎會見國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）後，在社群媒體張貼聲明指出：「這些代表團目的在保全核電廠，並對試圖從外部影響電廠運作的所有嘗試進行記錄，尤其是來自俄羅斯侵略者的砲擊。」

他表示，國際原子能總署團隊將對札波羅熱（Zaporizhzhia）、瑞夫尼（Rivne）、克梅尼斯基（Khmelnitsky）、皮夫登努克蘭斯卡（Pivdennoukrainska）和車諾比核電廠進行部署，但是沒有具體說明時間表。

什米加爾並表示，他向葛羅西重提札波羅熱核電廠「去軍事化」要求，強調這是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的首要之務。

國際原子能總署目前已在札波羅熱核電廠駐點。俄烏開戰後，這座核電廠被俄軍奪下，莫斯科並宣告併吞札波羅熱州。

葛羅西指出，這座電廠仍處在「非常危險境況下」。

他與什米加爾會面前說：「我們已經開始想辦法深化對（札波羅熱）電廠的保護，最重要的顯然是要達成一份俄方也參與的協議，以保護電廠。」

烏克蘭上週指控俄軍「殘酷毆打」札波羅熱核電廠兩名資深員工，並加以拘禁。

俄羅斯近數月來對烏克蘭電網持續進行砲擊，導致斷電，電廠安全也成為重大疑慮。

與此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，將重裝武器移出札波羅熱核電廠已成共識，正就相關作法繼續談判。

馬克宏出席一場國際會議時表示：「我們目的是要保護札波羅熱核電廠，未來數週很關鍵。」

俄軍鎖定平民基礎設施對烏克蘭全境發動攻勢，為了對烏克蘭提供緊急援助以度過寒冬，法國在巴黎主辦國際緊急援烏會議。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111213