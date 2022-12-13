俄占領區官員又出事 赫松副州長座車爆炸受傷

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天援引莫斯科扶植當局的說法報導，烏克蘭赫松（Kherson）的俄羅斯占領區1名官員在汽車爆炸中受傷。

赫松地區醫務人員表示，赫松州副州長布柳克（Vitaliy Bulyuk）在明顯的攻擊中逃過死劫。

國際傳真社報導，莫斯科扶植當局的衛生官員伊爾米耶夫（Vadim Ilmiyev）說：「他受傷了，狀況穩定，傷勢不重。汽車司機當場死亡。根據我的消息，炸彈爆炸，汽車被燒毀。」

俄羅斯占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）地區官員羅戈夫（Vladimir Rogov）說，布柳克的座車在黑海（Black Sea）斯卡多夫斯克港（Skadovsk）炸毀。

羅戈夫在通訊軟體Telegram貼文說，布柳克被送到克里米亞半島上的辛費羅波（Simferopol）一所醫院，狀況「穩定」；他說，這是「企圖暗殺」，當局「正在釐清細節」。

5星期前，赫松州另1名副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）才在車禍中喪生。

俄軍11月撤出赫松市，但繼續控制南部大部分地區。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1111213