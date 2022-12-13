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俄拒絕澤倫斯基撤軍提議 稱基輔必須接受「現實」

2022/12/13 21:05
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基提出俄軍撤出烏克蘭的和平方案，俄羅斯今天予以駁斥，稱基輔需要接受新的領土「現實」。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這些現實包括俄羅斯將4個烏克蘭地區納為其「新國土」。莫斯科於9月宣布併吞這4個地區，但聯合國大部分國家譴責這不合法。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天向七大工業國集團（G7）領袖要求提供更多軍事裝備，支持烏克蘭金融和能源穩定，並支持從今年聖誕節起俄羅斯從烏克蘭開始撤軍的和平解決方案。培斯科夫針對此做了回應。

培斯科夫說：「這3個步驟會讓敵對行動持續下去。」被問及俄羅斯撤軍一事時，他說：「烏克蘭方面需要考慮到這段期間發生的現實。」

「這些現實表明俄羅斯聯邦出現新的國土。它們之所以出現是在這些領土上進行公投的結果。若不考慮這些新現實，就不可能取得任何進展。」

他說，俄羅斯在今年年底前開始撤軍「絕不可能」。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1111213

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