烏克蘭軍隊攻擊俄羅斯傭兵指揮部 多人喪命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴11日表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯傭兵組織瓦格那集團成員作為指揮部的一間旅館。（圖取自蓋戴臉書facebook.com）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔11日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天表示，烏克蘭軍隊攻擊了俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）成員作為指揮部的一間旅館，造成多人喪命。

蓋戴接受電視媒體訪問的說法，路透社無法查核證實。

接受烏克蘭電視台採訪的蓋戴指出，烏克蘭軍隊昨天攻擊盧甘斯克地區卡季伊夫卡鎮（Kadiivka）的一間旅館。

發布在通訊軟體Telegram的照片顯示，一棟建築大致上已經成為碎磚爛瓦。

蓋戴說：「瓦格那集團指揮部所在的地方，那裡很多人都死了。」

俄羅斯國防部沒有立即發布評論。

蓋戴沒有提供傷亡數據，但他提到，倖存者擁有的醫療服務不足以治療他們。（譯者：陳彥鈞）1111212