美若供烏克蘭愛國者飛彈 俄：將成正當攻擊目標

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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天表示，美國若授權交付愛國者（Patriot）飛彈防禦系統來支援烏克蘭，這些設備就將成為俄羅斯打擊烏克蘭時的正當目標。

3名美國官員昨天告訴路透社，華府正在敲定有關派送愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭的計畫，消息最快本週就會對外公布。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛國者飛彈防禦系統「絕對會」是俄羅斯的目標，但他不會針對未經證實的消息置評。

愛國者飛彈防禦系統被視為美國最先進的防空系統之一，可用來對付飛機、巡弋飛彈和彈道飛彈。這套系統通常包括發射器、雷達和其他支援車輛。

俄羅斯駐美大使館表示，這項轉移愛國者飛彈防禦系統的提案具挑釁意味，有可能引發無法預測的後果。

使館在加密通訊軟體Telegram的頻道說：「就算沒有提供愛國者飛彈防禦系統，美國在這個後蘇聯共和國的衝突也愈涉愈深。」

使館說：「烏克蘭衝突的延長和升級，美國應負起責任。」

美國國防部表示，俄國近期以對烏克蘭飛彈攻擊次數飆升，有部分是為了消耗基輔當局的防空補給，以期主宰烏國領空。就憑這個理由，美國與盟友這段時間持續提供基輔更多空防設備。

對美國來說，這包括「國家先進防空系統」（NASAMS），美國國防部表示，這套系統完美地在烏攔截俄飛彈。俄烏衝突爆發以來，華府截至目前為止提供烏克蘭約193億美元的軍援。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1111215