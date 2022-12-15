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前英國首相強生9月卸任後 靠演說賺得近4000萬元

2022/12/15 15:15
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（中央社倫敦14日綜合外電報導）記錄英國議員財務利益的官方資料顯示，前英國首相強生（Boris Johnson）9月卸任迄今，已靠收費演講賺進超過100萬英鎊（約新台幣3883萬元）酬勞。

法新社報導，強生以詞藻華麗聞名，他近幾個月來在世界各地發表演說，地點包括美國紐約、印度等地，演說對象包含銀行家和保險業者，另也在美國有線電視新聞網（CNN）於葡萄牙舉辦的峰會上致詞。

根據公布在英國國會網站的議員財務利益官方文件內容，強生每次演講所得介於21.5萬英鎊至27.7萬英鎊之間。

58歲的強生因一連串醜聞於7月宣布辭職後，目前身分仍為英國執政保守黨的國會議員。

在強生之後繼任首相的特拉斯（Liz Truss）上任後匆匆下台，保守黨隨即展開另一場黨魁爭奪戰，強生企圖回鍋擔任首相，但保守黨議員支持前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接任。

在保守黨黨員中仍受歡迎的強生並未排除爭取首相的念頭，在主要反對黨工黨民調高升之際，他表示「自己處在讓保守黨於2024年贏得勝利的有利地位」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111215

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