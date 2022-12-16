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非洲糧食危機加劇 美國加碼775億元人道援助

2022/12/16 09:57
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統拜登今天宣布對非洲提供額外25億美元（約新台幣775億元）人道主義援助，以解決當地嚴重的糧食不安全問題；非洲目前正面臨比過往更大、更複雜的糧食危機。

白宮在一項聲明中表示，美國承諾另外提供25億美元的緊急救援及中長期糧食安全援助，讓非洲的糧食系統和市場供應具有彈性。

拜登與來自49個非洲國家及非洲聯盟（African Union）的領袖在華府舉行為期3天的峰會，他在議程最後一天說：「我們正面臨全球糧食危機，非洲大陸對此感受比其他地方尤為強烈。」

他說：「今天，饑荒再次席捲非洲之角（Horn of Africa）。昂貴糧價和高度貿易壁壘，正讓整個非洲大陸數以百萬計人的生活與生計付出代價。」

路透社報導，由於長期武裝衝突和氣候變遷影響，近年來非洲多數地區糧食不安全狀況惡化。氣候變遷在非洲有些地區造成長期乾旱，在有些地區則引發洪水氾濫損毀農作物。

最近非洲糧食危機更因疫情、俄烏戰爭而相形加劇。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情引發經濟低迷，造成非洲的負債上升；俄羅斯入侵烏克蘭，更是造成糧食、燃料和化肥價格飆漲的部分原因。

法新社報導，拜登表示，美國還希望與非洲合作開發可耕地。他說：「非洲有潛力養活自己的人民，也可幫助供應糧食給全世界。」

根據白宮另一項聲明，美國和非洲聯盟今天並宣布一項策略合作夥伴關係，以加速推動非洲地區糧食安全工作和數項目標。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1111216

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