哈佛大學首位非裔校長 2023年7月上任

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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國哈佛大學（Harvard University）今天任命文理學院院長蓋伊（Claudine Gay）擔任新校長。蓋伊不僅將成為這所頂尖大學首位非裔校長，也是校史上第2位女校長。

法新社報導，現年52歲的蓋伊是海地移民之女。位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的哈佛大學表示，蓋伊將在2023年7月1日成為哈佛第30位校長。

哈佛校長遴選委員會主席普里茨克（Penny Pritzker）說：「克勞汀（蓋伊）是一位了不起的領袖，致力於維持並提高哈佛的卓越學術成就。」

蓋伊2018年擔任哈佛文理學院院長一職，帶領文理學院度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的艱困時期。

蓋伊在人事令宣布後表示：「今天，我們正處於顯著且加速變化的時刻，社會上、政治上、經濟上和科技上皆然。」

她說：「關於世界如何運作以及我們如何相互聯繫的許多基本假設正受到考驗。」

美聯社報導，蓋伊被認為在美國民眾政治參與問題上有一定分量。她探討過的問題包括種種社會與經濟因素是如何形塑政治觀點和投票行為。

她也是哈佛「美國不平等問題倡議」（Inequality in America Initiative）的創始主席；該倡議從全球觀點探討種種議題，像是孩童貧窮、教育機會被剝奪及美國不平等問題的影響。

蓋伊將是常春藤聯盟（Ivy League）目前唯一的非裔校長，也是繼2001年到2012年在布朗大學（Brown University）擔任校長的西蒙斯（Ruth Simmons）之後，聯盟歷來第2位非裔女校長。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究大學校長和種族的歷史學家柯爾（Eddie R. Cole）指出，蓋伊的任命之所以受到矚目，部分原因在於美國大學中，由非裔校長領導相當少見。他說，哈佛大學在高等教育領域具有巨大影響力，其他大學必然會注意到這一點。

柯爾說：「在人人都持續關注哈佛的時候，這項校長任命案可以說是美國高等教育未來幾年內最重要的大事之一。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111216