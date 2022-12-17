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秘魯示威18死2部長辭職 數千遊客困馬丘比丘附近

2022/12/17 12:08（12/17 12:39 更新）
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秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，已知18人在衝突中喪生。圖為15日警方與示威者發生衝突。（路透社）
秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，已知18人在衝突中喪生。圖為15日警方與示威者發生衝突。（路透社）
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（中央社利馬16日綜合外電報導）秘魯前總統卡斯蒂約上週遭罷黜後被捕引發示威撼動全國，已知18人在衝突中喪生，2名部會首長今天辭職。與此同時，數千遊客因秘魯進入緊急狀態而困在馬丘比丘附近城鎮。

綜合路透社和法新社報導，秘魯教育部長柯利亞（Patricia Correa）和文化部長培瑞斯（Jair Perez）在推特上宣布辭職，理由是有多人在這波動盪中喪命。

柯利亞推文說：「我今天上午遞交辭呈，辭去教育部長一職。不應有同胞死亡，不該有國家暴力過當行為釀成傷亡。」

卡斯蒂約（Pedro Castillo）遭罷黜引發民憤，示威者呼籲提前舉行選舉、解散國會、成立制憲議會，且要求新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職。

但國會今天投票否決一項將大選從2026年提前兩年多到2023年12月舉行的法案。

目前示威潮持續延燒，衛生部長古提瑞茲（Rosa Gutierrez）今天表示，自卡斯蒂約7日被捕以來，已有18人在衝突中喪生。

根據地方當局說法，最高法院合議庭昨天裁定對卡斯蒂約審前羈押18個月後，南部城市阿亞庫喬（Ayacucho）爆發抗議群眾和安全部隊衝突事件，導致8人喪生。

聯合國今天對示威活動中傳出有未成年人死亡和被捕的消息「深表關切」。秘魯政府表示，外長傑瓦西（Ana Cecilia Gervasi）將於20日與聯合國官員會面討論局勢。

加拿大「環球新聞」（Global News）網站報導，秘魯14日宣布全國進入緊急狀態30天，導致印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）鄰近城市庫斯科（Cusco）有數千遊客受困。庫斯科是前往馬丘比丘的門戶城市。

全國多座機場已關閉，包括庫斯科的國際航廈。

當地官員告訴法新社，約5000名遊客滯留在庫斯科市，他們在飯店等待航班恢復。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111217

秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，全國14日進入緊急狀態30天，圖為16日滯留在馬丘比丘附近的奇爾卡（Chilca）旅客步行移動。（路透社）
秘魯前總統卡斯蒂約日前遭罷黜後被捕引發示威，全國14日進入緊急狀態30天，圖為16日滯留在馬丘比丘附近的奇爾卡（Chilca）旅客步行移動。（路透社）
#秘魯
#馬丘比丘
#卡斯蒂約
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