家人昔因吸食定罪 她取得紐約州大麻執照很激動

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（中央社紐約17日綜合外電報導）葛瑞羅（Naiomy Guerrero）的哥哥過去常被警察攔下，還一度在紐約大麻不合法時因吸毒罪名定罪；但現在，她開了家合法的大麻公司，投身這個陷阱重重但前景看好的新市場。

法新社報導，美國紐約州向被判犯有販賣等大麻相關罪行者及其親屬，提供首批150張合法銷售大麻的執照。

這項政策由紐約州民主黨推動，目的是要補償在大麻非法的數十年中被不成比例逮捕和定罪的非裔和西班牙裔。

31歲、父母來自多明尼加的藝術史博士生葛瑞羅表示：「這對我家人來說，是個很激動的時刻。」

她告訴法新社：「尤其是想到我們來自哪裡、我們經歷的一切，以及這座城市攔阻搜身（stop-and-frisk）等歧視政策之後。」

葛瑞羅是上月首批28名成功申請者之一，他們拿到了開設官方商店和銷售當地種植大麻的執照。

2000萬人口的紐約州在大麻合法1年多後發放執照，現在的紐約市，大麻氣味，與黃色計程車以及閃亮的摩天大樓一樣，無處不在。

市府估計，合法大麻產業最快明年就可創造13億美元銷售額，並在3年內創造1萬9000至2萬4000個工作機會。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111218