2023法國小姐出爐 批評者：賽事變革是自欺欺人

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（中央社法國代奧爾17日綜合外電報導）18歲的傳播系學生安皮奧（Indira Ampiot）今晚在結束泳裝、晚禮服等項目後，加冕為2023年法國小姐。今年的選美擴大參賽資格，尋求賦予賽事嶄新面貌。

法新社報導，瓜德羅普小姐（Miss Guadeloupe）安皮奧說，去年冠軍萊爾（Diane Leyre）為她戴上銀藍色頭飾，讓她夢想成真。

選美期間，安皮奧聲援患有癌症的女性，並為法國在世界盃（World Cup）足球賽的比賽加油，以「加油藍衫軍！」（Allez les Bleus！）結束她的演講。

相較於過去僅限身高至少170公分、18至24歲沒有孩子的女性參賽，今年法國小姐選美參賽資格要求較少，只要年滿18，無論身高多高、有沒有生過小孩都可以參賽，也第一次允許有外露的紋身。

這場選美仍保留了選美比賽的評選類別，包括才藝表演、服裝變換等等。

為配合今年的「電影」主題，參賽者在表演中穿著神力女超人（Wonder Woman）的服裝登場，並穿著藍色禮服，在「鐵達尼號」（Titanic）背景前擺動身體。

到頭來，選美資格的改變並未軟化批評家的觀點，法國女權主義團體「敢於女性主義」（Osez le féminisme !）就說，比賽號稱做出多項變革，卻只是「自欺欺人」。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111218