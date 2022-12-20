調查伊朗供俄無人機 華府指聯合國屈服俄羅斯威脅

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（中央社紐約聯合國總部19日綜合外電報導）美國指責聯合國秘書長古特瑞斯「顯然屈服於俄羅斯威脅下」，並未派員前往烏克蘭檢查俄國所使用的無人機。華府等指稱這些無人機是伊朗供應的。

路透社報導，俄羅斯已經否認其軍隊在烏克蘭使用伊朗的無人機，並辯稱目前未有任何指令要求聯合國官員前往基輔，以調查無人機的來源。

伊朗已承認提供莫斯科無人機，但說這些是在俄羅斯2月入侵烏克蘭之前所提交的。

英國、法國、德國、美國和烏克蘭表示，將伊朗製造的無人機供應給俄羅斯，違反了2015年聯合國安全理事會關於伊朗核協議的決議。他們希望古特瑞斯（Antonio Guterres）派員前往基輔調查。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）今天在安理會一場有關2015年伊朗核協議的會議上說：「我們感到遺憾的是，聯合國並未採取行動，針對所通報的違規行為進行常規性調查。」

伍德說：「我們感到失望的是，秘書處顯然屈服於俄羅斯的威脅，並未執行安理會賦予的調查任務。」

古特瑞斯在本月稍早提送安理會的一項報告中表示，聯合國官員正在審視現有訊息，任何調查結果都會在適當的時候提報安理會。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）今天對安理會說，聯合國官員「不應屈服於西方國家的壓力」，「這種虛假調查得出的任何結果…都是無效的」。

伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，伊朗沒有向俄羅斯移轉任何安理會所禁止的項目，並說伊朗提供給俄羅斯無人機是在今年2月以前，當時安理會並未禁止，而那批無人機「也未移用於目前的烏克蘭戰事中」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111220