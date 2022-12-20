泰國軍艦沉船1人生還5人死亡 仍有24人失蹤[影]

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泰國海軍軍艦沉沒造成30名海軍和空中海岸防衛隊人員失蹤，20日搜救隊伍發現1名生還者、5人死亡，仍有24人失蹤。圖為泰國皇家海軍執行搜救任務後返回碼頭。（路透社）

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國海軍軍艦沉沒造成30名海軍和空中海岸防衛隊人員失蹤，今天搜救隊伍找到1名生還者，但同時也發現有5人死亡，仍有24人失蹤，軍方將繼續搜索行動。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）的軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。

但18日晚間素可泰號在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻內，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

軍方出動海軍船艦以及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人，包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊的人員，最初救起75人，昨天到今天早上仍通報30人失蹤。

泰國海軍今天傍晚舉行記者會說明最新搜救進度，今天下午搜救隊伍在距離沉船地點60公里處發現有1個人在漂浮，後來又找到5人，總共找到6人，但其中5人死亡，生還1人。

海軍指出，素可泰號沉船之後，海軍派出搜救船，但昨天清晨海浪仍然非常高，搜救船從沉船地點沿著水勢以及海浪方向搜索，白天是搜救的黃金時間，又增派了直升機加入搜索。

海軍指出，截至目前為止共找到81人，還有24人失蹤，海軍會繼續搜索失蹤者，距離事發時間過去41小時，還有希望能夠找到生還者。（編輯：黃自強）1111220

影片來源：กองทัพเรือ Royal Thai Navy - Official Channel