近4年首訪北京 澳洲外長：尋求化解貿易僵局

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路透社報導，預定21日會見中國外長王毅的黃英賢（圖）說，外界不應太過期待她在這次訪問中能夠立即取得突破。（路透社）

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲外交部長黃英賢今、明兩天訪問中國，以修補緊張的雙邊關係。她啟程前在坎培拉表示，訪問北京期間，將敦促中國解除貿易制裁，並尋求對兩名繫獄澳籍公民行使領事探視權。

路透社報導，預定明天會見中國外長王毅的黃英賢（Penny Wong）說，外界不應太過期待她在這次訪問中能夠立即取得突破。

她出發前在坎培拉（Canberra）的媒體簡報會中說：「讓雙邊關係中諸多艱難問題朝著符合我們利益的方向去化解，這需要時間。但我確實認為，這次訪問是向前邁進的另一步。」

此行不僅是澳洲外長自2019年以來首訪中國，也是2018年至今兩國外長首度正式會談。

坎培拉2018年禁止中國電信巨擘華為技術有限公司參與澳洲的第5代行動通訊技術（5G）網絡建設，並呼籲就COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開獨立調查，導致雙邊關係破裂。北京則以對數項澳洲商品加徵關稅作為回應。

澳洲工黨（Labor）在野9年後，於5月重掌政權，此後一直尋求修復與最大貿易夥伴中國的關係。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）上月在印尼峇里島（Bali）20國集團（G20）峰會場邊與中國國家主席習近平進行會談，暗示關係開始破冰。

曾任中國官媒主播的澳籍華裔記者成蕾與澳籍華裔作家楊恆均皆遭控間諜罪，並在中國遭到拘押，目前正等候判決。澳洲一直希望對他們行使領事探視權。

澳洲外交部發言人表示，聯邦政府尚未接獲中國當局即將對兩人「作出司法裁定」的通知。

中國外交部發言人毛寧昨天表示，兩人權利已獲「充分保障」。

針對澳洲呼籲釋放兩人、移除改善雙邊關係障礙的問題，毛寧今天強調應「相互尊重」。

她在北京的例行記者會中說：「希望澳方秉持相互尊重的精神，本著求同存異的態度，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係重回健康穩定發展軌道。」

本月21日是澳中建交50週年紀念日，黃英賢將在北京出席第6次「澳中外交和戰略對話」。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1111220