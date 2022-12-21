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日本2022年出生人數恐跌破80萬 較預測提早8年

2022/12/21 12:58（12/21 13:34 更新）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本今年全年出生人數有可能首度跌破80萬人大關，創1899年開始統計以來新低紀錄。如若成真，將較過去預估時間提早8年發生，顯示日本少子女化進程超乎預期。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省彙整得知，今年1月到10月包括外國人在內的國內出生人數速報值（尚未經修正及驗證就立即公布的數字）為66萬9871人，較2021年同期減少3萬3827人，比率為4.8%。

如果從月別來看，出生人數從今年2月起已連續9個月低於2021年同月，出生人數減少速度創歷史紀錄。

日本2021年全年出生人數81萬1622人，如果今年11月及12月的出生人數沒有明顯增加的話，預估今年全年將是自1899年開始統計以來首度跌破80萬人大關。

根據日本大型智庫「日本綜合研究所」11月公布的預測數字，今年全年出生人數大約77萬人。

值得關注的是，一旦今年全年出生人數真的低於80萬人的話，將比日本國立社會保障暨人口問題研究所在2017年所預測的時間提早8年發生，顯示日本少子女化進程高於預期。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111221

#日本
#日本放送協會
#日本綜合研究所
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